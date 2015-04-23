'Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşananların 'soykırım' olarak nitelenmesi hukukun katlidir'

1915 olaylarına ilişkin Avusturya Meclisi’nde temsil edilen altı partinin grup başkanlarının imzalarıyla "soykırım" tanımlaması içeren bir bildiri yayımlamasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Avusturya Parlamentosu'nun kararının hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın da "bazı çevrelerce yürütülen algı operasyonu tuzağı"na düştüğünü belirtti.

'Türkiye ve Türk milleti tarihine atılan bu iftirayı unutmayacaktır'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Avusturya Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin meclis grup başkanlarınca bugün imzalanarak açıklanan 1915 olaylarına ilişkin deklarasyon tarafımızda büyük bir infial yaratmıştır. Avusturya Parlamentosu’nun hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı bir şekilde Türk milletine suç isnat etmek hakkı ve yetkisi yoktur. Bilinmelidir ki, Türkiye ve Türk milleti tarihine atılan bu iftirayı unutmayacaktır.

'Hayatını kaybeden Müslümanlara hiç değinilmemiş'

"Öyle anlaşılıyor ki ülkemizin insani ve somut açılımlarını görmezden gelmekte ısrar eden bazı çevrelerce yürütülen algı operasyonu tuzağına, Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı saflarda savaştığımız ve yaşanan büyük trajedinin 'soykırım' olarak nitelendirilemeyeceğini en iyi bilecek durumda olan Avusturya da düşmüştür.



"Ortak bildiride tüm Hristiyan grupların acıları paylaşılırken, bu süre zarfında hayatını kaybeden Müslümanlara hiç değinilmemiş olması, insaniyetten bahsedenlerin dini temelde yaptıkları ayrımcılığın üzücü bir göstergesini teşkil etmiştir. Bu tür ayrımcılıkların günümüzün sorunlarına çözüm üretebilmek bakımından ne denli yanlış olduğu açıktır. Avusturya Parlamentosu’nun başkalarına tarih dersi vermek gibi artık günümüz dünyasında yeri olmayan bu tarafgir davranışını reddediyoruz.

'Bildirinin Türkiye-Avusturya ilişkileri üzerinde kalıcı olumsuz izler bırakacağı açıktır'





"Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşananların tek taraflı bir bakış açısıyla, seçici ve ayrımcı bir anlayışla öne çıkarılması ve 'soykırım' olarak nitelenmesi hukukun katlidir ve Türkiye tarafından şiddetle reddedilmektedir. İşlemediği bu suçu, siyasi baskılarla Türkiye’ye kabul ettirmek hiç bir şekilde mümkün olamayacaktır.



"Avusturya Parlamentosu’nda açıklanan bu bildirinin Türkiye-Avusturya dostluğu ve ilişkileri üzerinde kalıcı olumsuz izler bırakacağı açıktır.



"Bu konudaki görüşlerimiz, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisine aktarılmış olup, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş’ün de istişareler için merkeze çağırılması kararlaştırılmıştır."