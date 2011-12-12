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Birinci "Ergenekon"da gizli tanıklar dinlenecek İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2011 21:31

-Birinci "Ergenekon"da gizli tanıklar dinlenecek İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti yarınki duruşmada ''gizli tanık 17'' ve ''gizli tanık  6''nın hazır edilmesine karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Selçuk Özkan'ın çapraz sorgusunun ardından heyet, oturuma 1 saat ara verdi. Daha sonra devam edilen duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, Alparslan Arslan'a Danıştay saldırısında kullanılan 2 adet Glock marka silahın temin edilmesine ilişkin yargılanan sanıklar Aykut Metin Şükre, Kenan Özay, Selçuk Özkan ve Erkan Ayyıldız hakkında 6136 sayılı ''Ateşli Silahlar Kanunu''nun 12. maddesi, ''örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, silah sağlama'' suçunu düzenleyen TCK'nın 315. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddelerinin uygulanma ihtimali olduğunu belirtti. Özese, bu nedenle sanıkların ek savunma yapmalarına karar verdiklerini açıkladı. Ek savunma yapmaları için süre isteyip istemedikleri sorulan sanıklardan Erkan Ayyıldız, ''Süre istemiyorum. Yüce Türk adaletine güveniyorum. Takdir mahkemenindir'' derken, Şükre, Özay ve Özkan süre istedi. Daha sonra verilen aranın ardından mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklayan Başkan Özese, tutuklanmalarına karar verilen Aykut Metin Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'a 15 Aralık tarihine kadar ek savunma hazırlamaları için süre verdi. Tutuklanan Erkan Ayyıldız'a ise  istemediği için ek süre verilmedi. Mahkeme heyeti, yarınki duruşmada da ''gizli tanık 17'' ve ''gizli tanık 6''nın hazır edilmelerine hükmetti. Şükre, Özay, Özkan ve Ayyıldız'ın da tutuklanmasıyla birlikte, davada tutuklu sanık sayısı 29'a yükseldi.

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