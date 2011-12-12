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Birinci "Ergenekon" davasında tutuklama İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2011 20:46

-Birinci "Ergenekon" davasında tutuklama İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti,  Alparslan Arslan'a Danıştay saldırısında kullanılan 2 adet Glock marka silahın temin edilmesine ilişkin yargılanan Aykut Metin Şükre, Erkan Ayyıldız, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ara kararını açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, aleyhlerine değişme ihtimali, delilleri karartma şüphesi, isnat edilen suçların tutuklanmayı gerektiren maddelerden olması gibi nedenlerle Aykut Metin Şükre, Erkan Ayyıldız, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verdi. 6136 sayılı kanunun 12. maddesi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmayı öngörüyor.

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