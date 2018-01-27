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"Birileri sonik patlamayı ayırt edemediyse bu onların sorunu"

TSK'nın Mümbiç'e bomba attığı iddia edilmişti

27 Ocak 2018 10:37

New York Times'ta yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçağı, Mümbiç'e bomba attı" iddiası, Ankara tarafından doğrulanmadı.

Hürriyet’te yer alan bilgiye göre Mümbiç açıklarında bir Türk savaş jeti manevra amaçlı uçtu. Gazete haberinde ‘bomba’ olarak yer alan durum, Türk savaş uçağının Menbiç’in dışında ses hızını aşarak ‘sonik patlama’ yapmasıydı. 

Bir yetkili, “TSK çok ciddi bir askeri güçtür. Harekâtı nerede yapıyorsa, resmi açıklamalarında o bölgenin adını bildirir. Birileri sonik patlamayı ayırt edemediyse, bu kendilerinin sorunudur” dedi. 

 

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MümbiçTSKbombasonik patlama

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