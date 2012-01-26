'Birileri piyasadan kuruşları topluyor'

T24 -



'Kuruşları kim topluyor'

Mehmet Şandır 2005 yılında Türk lirasından 6 sıfırın atılması ile birlikte kuruşun da devreye girdiğini ancak tedavülde halen kuruş bulunmadığını kaydetti. Habertürk Gazetesi'nden Esra Yazdıç'ın haberine göre. özellikle marketlerde küsuratlı fiyatlar çıktığında, para üzerinin kuruş olarak verilmediğine de dikkat çeken Şandır şöyle dedi:“Bu durum miktarı küçük olsa da biriktiğinde büyük meblağlarda haksız kazanca neden olmaktadır. 1 kuruşun hurda değerinin 1.92 kuruş olduğu, piyasaya sürüldüğünde hemen toplandığı ve eritilerek satıldığı, böylelikle büyük kar elde edildiği belirtilmektedir.”MHP Grup Başkanvekili Şandır TBMM Başkanlığı'na verdiği önerge ile de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kayıp kuruşların akıbetini sordu. Şandır'ın Şimşek'e yönelttiği sorular şöyle:"Kuruş basımı ve tedavülü devam etmekte midir? Kuruşların 2005'deki ve bugünkü maliyeti nedir ? Piyasaya çıkan kuruşları kim toplamaktadır, bunlarla ilgili bir takibat yapılmakta mıdır? Haksız kazanç için ne tür önlemler alınmaktadır?''Konuyla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan MHP'li Şandır önerge ile yönelttiği sorulara henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi. Kuruşların başka amaçlarla değerlendirildiği duyumunu aldıklarını iddia eden Şandır, "Bunun arkasında başka şeyler çıkacağı kanaatindeyiz. Devletin kararı ile kuruş da değer olarak kabul edildi. Darphane'de basılıyor ama piyasada hiçbir geçerliliği yok. Bu basılan kuruşların bir yerde başka amaçlarla değerlendirildiği yönünde duyumlarımız var. Kuruşlar eritiliyormuş. Resmi bir cevap alalım. Bu konuda bir yolsuzluk usulsüzlük olduğuyla ilgili duyum var" dedi.960 BİN TL Şandır'ın iddia ettiği gibi her 1 kuruşun hurda değerinin 1.92 kuruş halinde, 50 milyon adet 1'er kuruşun hurda fiyatı toplam 960 bin TL ediyor.