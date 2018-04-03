Biriktirdikleri harçlıklarıyla Mehmetçik'e hediye aldılar

BURSA, (DHA)- BURSA Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlkokulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçik\'e ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden öğrencileri, Bursa Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki diğer askerler karşıladı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra şeref salonuna geçildi, burada öğrencilerin kahraman Mehmetçik\'e yazdığı mektuplar, çizdikleri resimler ve biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları hediyeler, öğretmen Hatice Kübra Poyraz tarafından Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu\'na teslim edildi.



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