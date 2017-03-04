T24 LogoT24 Logo
Dünya

Biriktirdiği tonlarca porno derginin altında kalan adam öldü

Hayatını kaybeden adamın evinden 6 ton porno dergi çıktı

04 Mart 2017 15:55

Japonya'da bir adam, evinde biriktirdiği tonlarca porno derginin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Daily Mail’in haberine göre, eskiden otomobil üretimi alanında çalışan 50 yaşındaki Joji’nin ölümü, 6 ay sonra kiracısının neden bu kadar uzun süredir ödeme yapmadığını öğrenmek için gelen ev sahibi tarafından tespit edildi.

Evden 6 ton porno dergi çıktı

Evi 'çöpten' kurtarmaları için tutulan temizlik şirketinin çalışanları, evden toplamda 6 ton porno dergi çıkardıklarını anlattı.

Çalışanlardan biri, "Evin her köşesi dergilerle doldurulmuştu" dedi.

ETİKETLER

pornodergiJaponyahayatını kaybettikiracıtemizlik şirketitonev sahibi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24