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BİRİ YANARAK DİĞERİ YOLA FIRLAYARAK ÖLDÜ KIRKLARELİ (A.A)

10 Ağustos 2010 16:08

-BİRİ YANARAK DİĞERİ YOLA FIRLAYARAK ÖLDÜ KIRKLARELİ (A.A) - 10.08.2010 - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde  kamyonla çarpışan ve alev alan otomobilin sürücüsü yanarak, yanındaki kişi de camdan fırlayarak öldü. Edinilen bilgiye göre, Babaeski'den Havsa'ya giden Tolga Yılmaz (21) yönetimindeki 39 NA 955 plakalı otomobil, Kuleli köyü yakınlarında, Ricai Toros'un (47) kullandığı 41 AH 877 plakalı kamyonla çarpıştı. Talat Arslan (24) otomobilin camından fırlayarak, sürücü Tolga Yılmaz ise alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybetti. Cesetler, Babaeski Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Toros, tutuklanarak Babaeski Cezaevine konuldu.

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