Biri Skorsky, diğeri Başbakan pilotuydu



Polonya Başbakanı’nın pilotuydu

Koçoğlu Havacılık firmasınca Polonya’dan Türkiye’ye getirilen ve “Eurocopter 135” tipi helikopterde “gözlemci” olarak görev yapan emekli Kara Pilot Albay Süleyman Kıyak’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Skorsky ve Cougar tipi helikopterler kullandı.Kara Havacılık Okulu’ndan 1981 yılında mezun olan emekli Kara Pilot Albay Kıyak’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde birçok önemli görevde bulunduğunu kaydeden yetkililer, üstün başarılarından dolayı kendisine çok sayıda takdirname verildiğini vurguladı.Bugüne kadar 5 bin 500 saat uçuş tecrübesi bulunduğu bildirilen Kıyak’ın, düşen “Eurocopter 135” tipi helikopterle uçuş için bir süre önce Almanya’da eğitim aldığı belirtilirken, yaklaşık 5 aydan bu yana Sağlık Bakanlığınca açılan “Hava Ambulans İhalesi”ni kazanan Koçoğlu Havacılık firmasında çalıştığı kaydedildi.1959 Erzincan doğumlu emekli Kara Pilot Albay Süleyman Kıyak’ın evli ve bir kız çocuğu bulunduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın Ankara’da Kocatepe Camisi’nde düzenlenecek askeri törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.Öte yandan, düşen helikopteri kullanan Andrzej Wojewodzki’nin de bir dönem Polonya Başbakanını taşıyan helikopteri kullandığı öğrenildi. Polonya Ordusu’na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda uzun süre pilot olarak görev yaptığı bildirilen Wojewodzki’nin yaklaşık 10 yıl önce emekli olduğunu aktaran yetkililer, kendisinin düşen helikopteri Türkiye’ye getirmek için Polonyalı firma tarafından görevlendirildiğini kaydetti. Andrzej Wojewodzki’nin GATA’da bulunan cenazesi, Dışişleri Bakanlığı nezdinde yürütülen işlemlerin ardından Polonya’ya gönderilecek.