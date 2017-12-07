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Biri oyaladı, diğeri çantadaki ve kasadaki paraları çaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da girdikleri marketin sahibini adres sorma bahanesiyle oyalayarak, çanta ve kasadan yaklaşık 5 bin 600 lira çalan Suriyeli iki şüphelinin soygun anı, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi

07 Aralık 2017 03:39

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da girdikleri marketin sahibini adres sorma bahanesiyle oyalayarak, çanta ve kasadan yaklaşık 5 bin 600 lira çalan Suriyeli iki şüphelinin soygun anı, kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. 
Olay, 4 Aralık günü saat 15.35 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi Murat Zavrak dışarda oturduğu sırada yanına Suriyeli olduğunu ve kaybolduğunu söyleyen bir kişi geldi. Zavrak, Suriyeli gence yol tarifi yaptığı sırada diğer şüpheli markete girdi. Etrafı kolaçan eden şüpheli daha sonra kasanın olduğu bölüme gitti. Şüpheli, Murat Zavrak\'ın çantasındaki 5 bin lira ile kasada bulunan yaklaşık 600 lirayı alıp, montunun cebine ve çorabının içine koyarak hızla dışarı çıktı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Markete giren Murat Zavrak kasanın ve çantasının açık olduğunu gördü. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ve soyulduğunu anlayan Zavrak, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
Birinin kendisini oyaladığını diğerinin de paraları aldığını söyleyen Murat Zavrak, \"Ben kapının önünde kahve içiyordum. Suriyeli bir vatandaş arka taraftan dolaşıp yanıma geldi. Kaybolduğunu, çarşıda arkadaşlarının olduğunu ve kendisini beklediklerini söyledi. Biz ona iyilik yapmak istedik. Yol tarif ettik. Diğer iş ortağı bu sırada işyerimizi soyuyormuş. Çantamda 5 bin lira param vardı. Kasadan da 500-600 lira gibi bir para vardı. Sadece paraları almış\" dedi. 
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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