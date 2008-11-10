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Spor

Biri Lakers'ı durdursun!

NBA'de sezona fırtına gibi başlayan Los Angeles Lakers, galibiyet serisini Houston Rockets karşısında da sürdürdü.

10 Kasım 2008 02:00


NBA'de sezona fırtına gibi başlayan Los Angeles Lakers, galibiyet serisini Houston Rockets karşısında da sürdürdü. Pazar gecesi Staples Center'da konuk ettiği Teksas ekibini 111-82 deviren Kobe Bryant ve arkadaşları ligdeki beşinci maçlarından da galibiyetle ayrıldı.

İlk çeyreği 28-16 geride tamamlayan Lakers, daha sonraki çeyreklerde üstünlüğü ele geçirdi ve farklı galibiyete uzanmasını bildi.

Lakers'ta Kobe Bryant 23 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Pau Gasol 20 sayı, 15 ribaunt, 3 asist, 3 blok ile devleşirken Jordan Farmar 16 sayı, 6 asist, Andrew Bynum 13 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ile oynadı.

Rockets'ta ise kenardan gelen Aaron Brooks 20 sayı, 4 asist, Luis Scola 12 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalma, Yao Ming 12 sayı, 8 ribaunt ve Carl Landry 12 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı. 1/11 saha içi isabetiyle berbat bir gece geçiren Tracy McGrady 3 sayıda kalırken takımın diğer yıldız ismi Ron Artest ise 2/11 saha içi isabetiyle 8 sayı kaydederek hücumda kötü bir gece geçirdi.

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