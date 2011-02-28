-BİRİ KÜFÜR ETTİ, ÖBÜRÜ EŞİNİN ADINI UNUTTU ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin 83. Oscar ödülleri törenine, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Melissa Leo'nun ağzından küfür kaçırması ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Christian Bale'in eşinin ismini unutması damgasını vurdu. Kodak sinemasındaki tören sırasında, "Dövüşçü" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşmasında Leo, Akademi Ödülleri tarihinde bir ilke imza atarak, ağzından küfür kaçırdı. Leo, sahneden indikten sonra basın odasında yaptığı açıklamada, Kodak sinemasının ve canlı yayının, yanlışlıkla ağzından kaçmış olsa da bu küfür için uygun yer olmadığını kabul etti. "Bu kelimeler için herkesten özür dilerim" diyen Leo, maalesef bu kelimeyi günlük konuşmada çok kullandığını söyledi. Törendeki bir başka ilginç olay da, Christina Bale'in en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alırken yaptığı konuşmasında eşinin ismini unutması oldu. Bale, konuşmasında birçok kişiye teşekkür etti ve sıra eşine geldiğinde, hiçbir evli erkeğin yapmaması gereken bir şeyi yaparak, kekelemeye başladı ve bütün ilgisi dağılmış gibi göründü. Bu sırada, Bale'in eşinin yüzünün neşe ve terslik karışımı ifadesi görüntüye geldi. Tören sırasında Amerikan Başkanı Barack Obama da, en iyi şarkı kategorisinin tanıtımında, "Kazablanka" filmindeki "As Time Goes By"ın en sevdiği film şarkısı olduğunu söyleyerek sürpriz yaptı.