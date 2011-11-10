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Biri Japon 12 kişi hayatını kaybetti ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 21:07

-Biri Japon 12 kişi hayatını kaybetti ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Başkanlık tarafından yapılan hazırlıklar çerçevesinde 22 askeri, 8 THY uçağı olmak üzere 30 uçakla hava köprüsü kurularak arama-kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatı yapıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye 30 uçakla 104'ü sivil toplum kuruluşu mensubu olmak üzere toplam 792 arama, kurtarma personeli, 71 UMKE ekibi, 14 arama kurtarma köpeği, 62 iş makinesi ve araç, 5 bin 440 çadır (bin 331'i yurt dışı), 2 bin 51 genel maksat çadırı, 43 bin 760 battaniye ve 600 yatak gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Van'a 3'ü uçak, 8'i helikopter ambulans olmak üzere 22 ambulans intikal ettirildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, 25 binada hasar meydana geldiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yapılan çalışmalar sonucu arama-kurtarma ekiplerimizce enkazdan 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır. Arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Biri Japon vatandaşı olmak üzere toplam 12 kişi depremde hayatını kaybetmiştir. 5 askeri ve 2 THY kargo uçağıyla çadır ve battaniye sevkıyatı devam etmektedir. Ayrıca, depremden etkilenen 260 vatandaşımızın Van'dan İstanbul ve Ankara'ya sevki sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.''

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