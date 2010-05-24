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Dünya

Biri işe yürüyerek diğeri metroyla gidiyor...

Britanya'nın yeni Başbakanı David Cameron'ın işe yürüyerek gitmesi güvenlik endişeleri yarattı. Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise metroyu tercih ediyor.

24 Mayıs 2010 03:00

T24 - Britanya'nın yeni Başbakanı David Cameron'ın işe yürüyerek gitmesi güvenlik endişeleri yarattı. Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise metroyu tercih ediyor.
    
İngiltere'de başbakan David Cameron'un konutundan parlamentoya eskortlu araç yerine yürüyerek gidip gelmesi ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg'in metroyu kullanması ülkede tartışma başlattı.

İki liderin halkın içine bu kadar karışarak güvenliklerini riske attıkları yorumları yapılıyor.

Göreve başlayalı sadece iki hafta olan Cameron, seçim kampanyası boyunca "halktan biriyim" mesajı vermeye çalışmıştı.

Başbakan olduktan sonra da bu ilkesini sürdürmeye çalışan Cameron, bu yüzden arada sırada kalabalığın arasına karışmayı ihmal etmiyor.

Cameron son olarak parlamentoya polis eskortlu otomobiliyle gitmek yerine yürümeyi tercih etti.

Daha önce de Başbakan Cameron'un aracı polis eskortu olmadan trafikte sıkışmış bir halde beklerken görülmüştü.

Bu arada koalisyon ortağı Liberal Demokatların lideri ve Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ise benzer şekilde, gazete okuyark metroyla işe giderken görüntülendi.

İki lider halktan biri oldukları mesajını vermeye çalışsa da ülkede güvenlik tartışmaları başlamış durumda.

Gazeteler ise Başbakan ve yardımcısının fazla rahat davranarak güvenliklerini tehlikeye attığı görüşünde.


 

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