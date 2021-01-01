Biri gebe, iki at vurularak öldürüldü!

Amasya'nın Suluova ilçesindeki yaylara 2 yılkı atı silahla vurularak, öldürüldü. Atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıktı.

Seyfe köyü Ovacık Yaylası'na 30 Aralık Çarşamba günü çıkan bir grup, 2 yılkı atını silahla vurularak, öldürülmüş halde buldu. 50 metre arayla bulunan atlardan birinin gebe olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri ise atları vuranları araştırıyor. Geçen hafta yaylaya çıkan bir grup doğasever, otlayan ve kar sularının oluşturduğu göletlerden su içen yılkı atı sürüsünü dronla görüntülemişti.