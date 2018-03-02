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Biri firari hırsızlık hükümlüsü 2 kuzen suçüstü yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan U

02 Mart 2018 20:31

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da çok sayıda hırsızlık olayına karışan U.M. (22) ile kuzeni O.M. (17) polis tarafından yakalandı.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ankara genelinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan U.M. ile O.M.\'nin peşine düştü. 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.M. ile 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.M.\'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, iki kuzeni Pınarbaşı Mahallesi 138 Sokak üzerinde suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki kuzen, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi. İki kuzenin kapkaç, otodan, açıktan hırsızlık gibi çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

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