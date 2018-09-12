"Biri doğal yetenek diğeri hırslı"

Arjantin futbolunun önde gelen isimlerinden Carlos Tevez, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki farkları açıkladı. Messi'nin yeteneklerinin doğal olduğunu belirten Tevez, Ronaldo'nun iş disiplinine vurgu yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile daha önce birlikte oynayan Carlos Tevez, iki oyuncuyu değerlendirdi. Son 10 yıla damga vuran iki ismin saha dışındaki davranışlarını anlatan Arjantinli forvet, Messi'nin yeteneklerinin doğal olduğunu vurguladı, Ronaldo'nun ise çok çalıştığını kaydetti.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ve Real Madrid formasını giydiği yıllarda 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Adını Real Madrid tarihine yazdıran Portekizli, kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Diğer yandan Lionel Messi ise alt yapısında başladığı Barcelona ile 4 Şampiyonlar Ligi ve 9 da İspanya Ligi şampiyonluğu kazandı. O da kulüp tarihinin en golcü ismi unvanını ele geçirdi.

Messi ve Ronaldo, 5'er kez Altın Top Ödülü'ne uzandı. Taraftarlar ve uzmanlar sık sık hangisinin daha iyi olduğu konusunda görüş bildirdi, tartışmalar yaşandı. Son olarak iki oyuncuyla aynı takımlarda oynayan Tevez, futbolun bu efsane iki ismini değerlendirirken, özelliklerine vurgu yaptı.

Lionel Messi'yi asla spor salonunda görmediğini kaydeden Tevez, "Antrenmanlarda topu durdurma veya diğer benzeri çalışmalar yaparken onu görmedim. Her şeyi doğal. Sadece penaltı çalışırdı. Önce onları kullanamazdı; ancak şimdi kornerden bile o tür vuruşları yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun her antrenman sonrası spor salonuna gittiğini kaydeden tevez, "Bu onun için bir vazgeçilmezdi. Her şeyin en iyisi olmayı isterdi ve çalışmaya ilk olarak o gelirdi" diye konuştu. Sezon başında Juventus'a transfer olan Ronaldo'nun antrenmanlara herkesten önce geldiğini belirten Arjantinli Carlos Tevez, "Kapıları ilk olarak o açardı. Ne zaman 9'da antrenmana gitsem onu orada görürdüm. 8'de gitsem yine oradaydı. 7.30'da gittiğimde yine oradaydı. Bunu nasıl geçerim diye düşündüm ve 6'da antrenmana gittim. Ronaldo, uykulu bir şekilde de olsa yine oradaydı" diyerek Portekizli oyuncunun iş disiplinini dile getirdi.