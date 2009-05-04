Biri derbi kralı diğeri derbi fakir

Tempo24



* Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe bu sezon dördüncü derbisinde üçüncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısındaki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.



* Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 sırasındaki takımlarla yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Oynadığı derbilerin tamamını kaybeden Beşiktaş, Sivasspor, Trabzonspor ve Bursaspor ile de ikişer kez berabere kaldı.



* İnönü Fenerbahçe'ye deplasman değil



* Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı üst üste 6. maçını da kazandı





Derbiler kralı Fenerbahçe



Ligde haftalar öncesinde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek, derbi maçlardaki başarısını sürdürdü.



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı 4 derbi maçın 3'ünü kazanıp, 1 beraberlik aldı.



Ezeli rakipleriyle son yıllarda yaptığı derbilerde galibiyet sayısında büyük üstünlük kuran, Galatasaray'a karşı son 9 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



Ezeli rakipleriyle yaptığı son 17 lig maçında yalnızca 1 kez yenilen, 13 maçı kazanan, 3'ünde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 29 kez havalandırıp, kalesinde 11 gol gördü.



Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti, taraftarının bulunduğu tribüne doğru giderek kutladılar.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜSTE 6. MAÇINI DA KAZANDI



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı yaptığı üstüste son 6. maçından da galibiyetle ayrılarak, ezeli rakibiyle mücadelesinde bir ilke imza attı.



Ezeli rekabette Beşiktaş'a karşı ilk kez üstüste 6 maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, son 5 galibiyetini ise 2-1'lik skorlarla aldı.



İNÖNÜ FENERBAHÇE'YE DEPLASMAN DEĞİL



Son yıllarda Beşiktaş'a karşı BJK İnönü Stadı'nda yaptığı maçlarda galibiyet sayısında üstünlük kuran Fenerbahçe, galibiyet sayısını da artırdı.



Ezeli rakipler arasında Dolmabahçe'de yapılan son 11 lig maçında Fenerbahçe 7, Beşiktaş 4 galibiyet aldı.



Derbi fakiri Beşiktaş





Derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek Turkcell Süper Lig'deki liderlik şansını tepen Beşiktaş, bu sezon zorluk derecesi yüksek maçlarda kötü performanslar sergiledi.



Siyah-beyazlılar, ligin ilk 6 sırasında yer alan Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon yaptığı lig maçlarında galibiyet yüzü göremedi.



Zirvedeki rakipleriyle bugüne dek 9 maça çıkan ''Kara Kartallar'', bunların 3'ünü kaybederken, 6'sında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.





Ligin ilk 6 sırasındaki takımlarla yaptığı maçlarda sadece 6 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, 21 puan kaybetti. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.



DERBİLERİ KAYBETTİ



Beşiktaş, son yıllarda derbi maçlardaki başarısız performansını bu sezon da sürdürürken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 3 derbiyi de kaybetti.



Derbi galibiyetine hasret kalan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 2 maçta da 2-1 yenilirken, Galatasaray'a da ligin ilk yarısında 4-2 mağlup oldu.



''Kara Kartallar'', ligin 33. haftasında BJK İnönü Stadı'nda sezonun son derbisinde Galatasaray ile karşılaşacak.



ZİRVEDEKİ TAKIMLARLA MAÇLARI



Beşiktaş'ın bu sezon ligin ilk 6 sırasındaki takımlarla oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:



Beşiktaş-Sivasspor..: 1-1, 1-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 0-0, 1-1

Beşiktaş-Galatasaray: 2-4

Beşiktaş-Fenerbahçe.: 1-2, 1-2

Beşikta-Bursaspor...: 0-0, 0-0



