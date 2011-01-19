-BİRİ DAYAK YESE ÖTEKİ AĞLIYOR KAYSERİ (A.A) - 19.01.2011 - Tek yumurta ikizi olan Seda ve Eda Eroğlu adlı boksör kardeşler, acıyı ve sevinci birlikte hissediyorlar. 2008 Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda üçüncülüğü elde eden Seda Eroğlu ile aynı şampiyonada 50 kiloda 3. olan ikiz kardeşi Eda Eroğlu, başarılı sporcu kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırdıkları Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda birlikte eğitim görüyor. Seda Eroğlu'nun ayrıca geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Vuşu Şampiyonası'nda da birinciliği bulunuyor. -ACIYI VE SEVİNCİ BİRLİKTE HiSSEDİYORLAR 18 yaşına giren Seda ve Eda Eroğlu, tek yumurta ikizi oldukları için duygusal anlamda acıyı ve sevinci birlikte hissettiklerini söylüyorlar. Seda Eroğlu, kardeşiyle 8 yıldır birlikte boks yaptıklarını belirterek şunları söyledi: ''Tek yumurta ikizi olduğumuz için birimizin hissettiğini diğeri de hissediyor. Eda maç sırasında bir darbe alsa, ben de aynı acıyı aynı anda duyuyorum. Eda bir olaya sevinse, aynı sevinci ben de hissediyorum. Gerek spor yaparken, gerekse özel yaşamımızda ikimiz de aynı duyguları yaşıyoruz.'' Eda Eroğlu da kardeşi Seda ile aynı duyguları paylaştığını ifade ederek ''Seda geçen yıl bir maç için Singapur'a gitmişti. Orada gözüne bir darbe almış, Kayseri'de olmama rağmen aynı anda, aynı acıyı ben de hissettim. Gelince gözüne darbe alıp almadığını sordum. O da darbe aldığını söyledi. Aynı şekilde güzel bir olayla karşılaştığımız zaman da birlikte olmasak bile aynı sevinci yaşıyoruz. Şampiyonalarda birbirimize rakip olmamak için farklı sıkletlerde dövüşmeye karar verdik. Bunun için Seda 2 kilo alarak üst sıklete çıktı'' diye konuştu. Seda ve Eda Eroğlu'nun boks antrenörü olan Orhan Özaktı, ikizlerin acı ve sevinci birlikte yaşamalarının maç sırasında bazı olumsuzluklara da neden olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Seda rakibiyle dövüşürken, Eda kenarda bağırıp taktik vermeye çalışıyor. Eda bir darbe alsa Seda acıdan kıvranıyor. Benim konsantrasyonum bozuluyor ve taktik veremiyorum. Bu nedenle maç sırasında ikizlerin birini dışarı çıkarıyorum. Her iki boksörümün de 21-28 Ocak tarihinde Kocaeli'nde yapılacak Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlerinde birinci olup, daha sonra Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmasını bekliyorum. Hatta, Seda ve Eda'nın olimpiyatlarda da iyi dereceler alabileceğine inanıyorum.''