BirGün'den kayyum açıklaması: Doğru hesabı yanlış masada görmeyeceğiz

BirGün gazetesi, Zaman’ın da içinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş’ye ‘’terör örgütünün yayın organı’’ haline geldiği gerekçesiyle kayyum atanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ‘’AKP’nin bir dikta rejimi tesis etme noktasındaki tüm operasyonlarının karşısındayız. Doğru hesabı yanlış masada görmeyeceğiz.’’ denildi.

Gazetenin bugünkü (5 Mart 2016) nüshasının birinci sayfasından yayımlanan açıklama şöyle:

AKP iktidarı medyaya yönelik baskılarını günden güne artırıyor. Son olarak Zaman gazetesine kayyum atandı. Zaman’ın ve bugün hala iktidar yandaşı olan gazetelerin AKP’nin “yükselme” döneminde yaptıkları etik dışı yayınları unutmadık. Birçok insanın geleceği, hatta hayatıyla oynandı.

Türkan Saylan’ın ve aralarında gazetecilerin de olduğu daha nice insanın başına örülen çoraplar hafızamızdaki yerini en canlı şekilde koruyor. Ancak dün Zaman’a atanan kayyum, bu suçların hesabını sormak için görevlendirilmedi. Bugün iktidar eliyle, havuzdan olmayan tüm medya organları susturulmaya çalışılıyor.

Atanan kayyumlar da bu politikanın bir parçası. Bir gazeteye kayyum atanması, iktidarın beğenmediği her gazeteye kayyumun atanabilmesi anlamına gelir. AKP’nin bir dikta rejimi tesis etme noktasındaki tüm operasyonlarının karşısındayız. Doğru hesabı yanlış masada görmeyeceğiz. Yarın, dün işlenen suçların hepsinin hesabı sorulacak. Biz ise bugün öfkeyle hareket edip hukuksuzluğun genelleşmesine sessiz kalmayacağız.