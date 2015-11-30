Birgün yöneticileri yarın hâkim karşısında

Birgün gazetesi Genel Yayın Sorumlusu Barış İnce, Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Can Uğur, Türkiye’de gençlerin öldürülmesi ve gerçekleşen “cumhurbaşkanına hareket” tutuklamalarına tepki olarak gazetenin 17 Şubat 2015’teki “Hırsız, katil Erdoğan” manşetinden dolayı 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Şubat 2015’te ülke çapında gerçekleşen bir operasyonla miting ve eylemlerde “Hırsız katil Erdoğan” sloganı atılmış, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile gözaltı ve tutuklamalarla karşılaşmıştı. Bu haberi veren Birgün, sloganın tutuklama gerekçesi olamayacağını belirterek aynı sloganı başlık olarak kullanmıştı. Manşetin üst başlığında “Biz senin nefret ettiğin 35 milyonuz. Biz de işledik aynı suçu” diye yazılmıştı.

Duruşma 1 Aralık günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.05’te başlayacak.