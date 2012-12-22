Birgün gazetesi eylemciler için rehber hazırladı

Birgün gazetesinin manşetinde yer alan "cop, gaz ve panzere karşı koyma rehberi"nde göstericilere çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Avrupa'da küreselleşme karşıtı gösterilere katılanlara yönelik el kitaplarına benzeyen önerilerde kask kullanılması, sağlık görevlisi bulundurulması gibi maddeler yer aldı.

İşte gazetede yer alan önerilerden bir kısmı:

Yaralanmalara karşı sağlık görevlisi: Gösterilere yapılan saldırılarda mutlaka yaralanmalar olur. Yaralıları tedavi etmek için tercihan bir tıp öğrencisi sağlık sorumlusu olabilir. Bu görevli gösterinin dışında durmalı

Biber gazına su bazlı krem, limon: Biber gazından teninizi yağmurluk giyerek, açıkta kalan yerlerinizi su bazlı kremle, gözünüzü gözyaşı damlası, su ve sütle koruyabilirsiniz. Limon suyuna, elme ve üzüm sirkesine batırılmış bir kumaş parçasını ağzınıza bağlamak biber gazının etkisini azaltır. Hatta rüzgarı arkanız aalırsanız gaz polise geri döner.

Gaz bombasını geri göndermek için eldivem giyin: gaz bombasına karşı maske hareket kabiliyetini azalttığı için tavsiye edilmiyor. Bombayı atanlara geri gömdermek en iyi yöntem ama dikkat eliniz yanmasın.

Panzeri sokak aralarına çekin: Polisin onyıllardır kitleleri dağıtmak için kullandığı tazyikli su sıkan panzerleri sokak aralarına çekin. Orada sıkışıp kalacaktır.

Tavşan fenerinin bir üst modelini edinin: Medyadaki haberlere göre polis gösterilerde geçici körlük yaratacak "tavşan feneri" almak üzere. Feneer bakmayın ama dah aetkili olmak istiyorsanız polisina lacağından daha güçlüsü piyasada sadece 200 dolar

Copa karşı kask ve kalın giysi: Cop darbelerinden kafanızı kaskla koruyabilirsiniz. Ayrıca koruyucu kıyafetler, pet şişe, kamp matı ve can yelekleri darbenin etkisini azaltır. Pleksiglas benzeri materyallerden kalkan üreterek de korunabilirsiniz.

Ses silahına karşı kulak tıkaçları birebir: Ses silahlarını polis Türiye'de birkaç kez denedi ama yaygın uygulaması yok. Her ihtimale karşı yanınızda bir kulak tıkacınız bulunsun

Her ihtimali düşünün, hazırlıklı olun: Polisin hangi araçlarla saldıracağını bilmek avantaj sağlar. Mutlaka bir eylem gözcünüz olsun. Bir kaç arkadaşınızı fotoğraf ve film ekibi olarak görevlendirin. Kamera polisin şiddetini geriletir e büyük hak ihlallerinin belgeler.