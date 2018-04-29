Birgün editörü Burak Ekici dahil 9 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteciden 9'u tutuklandı.

10 Ağustos'ta farklı adreslere yapılan operasyonda polis, 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Çarşamba günü İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen bu gazetecilerden Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı olan diğer 24 gazetecinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle;