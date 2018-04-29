T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Birgün editörü Burak Ekici dahil 9 kişi tutuklandı

Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan 11 kişiden dokuzu tutuklandı. Birgün editörü Burak Ekici'nin de aralarında olduğu gazeteciler, 'ByLock kullandıkları' iddiasıyla hakkı

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullah Gülen Cemaati'nin 'medya yapılanmasına' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 gazeteciden 9'u tutuklandı.

35 gazeteci arasındaydı.

10 Ağustos'ta farklı adreslere yapılan operasyonda polis, 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Çarşamba günü İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen bu gazetecilerden Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı olan diğer 24 gazetecinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla tutuklanan gazetecilerin isimleri şöyle;

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fethullah Gülen CemaatiAğustosBirgünBurak EkiciCumhuriyet Başsavcılığı Fethullah Gülen CemaatiAnadolu AjansıAdalet SarayıYusuf DuranAhmet Sağırlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24