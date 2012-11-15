Birgün 6 gazeteciye kapılarını açtı

Birgün Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, gazeteciler Ece Temelkuran, Yıldırım Türker, Banu Güven, Nuray Mert, Ertuğrul Mavioğlu, Ahmet Şık'ın Aralık ayından itibaren BirGün'de yer alacağını açıkladı.



Aydın, Medyatava internet sitesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Birgün Gazetesi olarak bugüne dek toplumsal muhalefetin sözcüsü olma iddiasıyla yürüttüğümüz faaliyetleri daha ileri bir noktaya taşımayı, özellikle son bir yıldır çok önemli isimlerle görüşerek, gazetenin kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedeflemiştik.



Sizin de önceden yazdığınız gibi Ece Temelkuran, Ahmet Şık, Nuray Mert, Banu Güven, Yıldırım Türker, Ertuğrul Mavioğlu ile görüşmelerimiz devam ediyordu ve bu arkadaşlarla çok büyük bir oranda anlaşıldı, hiçbir problem kalmadı. Bu isimlerin Birgün Gazetesi’ni tercih etmeleri aynı zamanda Birgün’ün ne kadar doğru bir yayın çizgisinde olduğunun da bir göstergesi.



Aramıza yeni katılacak olan bu kalemler hafta içi her gün Birgün’de yazmaya başlıyorlar. Aralık ayının en geç ikinci haftası arkadaşlar ilk yazılarını gönderecekler.



Tabii bu isimlerin de aramıza katılmasıyla Birgün Gazetesi olarak çok büyük bir kampanyaya başlıyoruz, yemekler, konser organizasyonları, sokak afişleri, gazetenin tirajlarını 50 binlere çekmek gibi bir hedefimiz ve bu doğrultuda çalışmalarımız var.



Ayrıca sadece aramıza yeni katılan bu arkadaşlarla değil, şu an var olan medya içerisinden muhabir ve diğer köşe yazarları ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Birgün Gazetesi dağıtım ağı çok geniş, herkese ulaşabilen bir gazete olacak."