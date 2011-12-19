Birgit: Deneklere para verilip, şuraya basar mısın deniliyordu





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Televizyon dünyasında reyting ölçümlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla geçtiğimiz haftaya damasını vuran operasyonlarla ilgili çarpıcı açıklama Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit’ten geldi. Birgit, “15 yıl önce de el altından denek listesi bulunuyordu. Deneklere, para veriliyordu. Belki de deneklere ‘şuraya basar mısın’ deniliyordu” dedi.

‘İdam fotoğrafını koymadık’



Basın Konseyi Başkanı Birgit, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü” Alt Komisyonda, basın özgürlüğü, televizyonlardaki kıyasıya rekabetin yaşandığı reyting savaşlarını değerlendirdi. Konsey tarafından kınama cezasının verildiği Habertürk Gazetesi’nde tartışmalara neden olan kadına vahşeti gösteren fotoğraf gündeme geldi. “55 yıldır bu mesleğin içindeyim” diyen Birgit, tiraj ve reyting savaşlarının önlenemeyeceğini bir dönemin gazetelerinden Yeni Sabah’la örnek vererek anlattı. “Ankara’da bir gece casusluktan dolayı bir idam cezası verildi. Adamın resmini bulduk. Tüylerim ürperdi. Adamın, yüzü, suratı değişmiş. O zaman insanların idam cezasını izlemesine imkân veriliyordu. Ben, o resme baktım ve gazeteye koymadım. Ertesi sabah patron arıyor dediler. Gittim, bana ‘bu resim bize gelmedi mi’ diye sordu. Ben de ‘geldi’ dedim. ‘Koymamışsın’ dedi. Ben de ‘Kahvaltısında gazeteyi açan okurlarımızın, çocukları ve eşlerinin bunu gördüklerinde ne düşünürler’ dedim. Tepkileri, gazeteye olumsuz olur dedim. Patron, bu açıklamalardan sonra bir şey demedi. Ama, tiraj ve reyting birinci derecede önemlidir. Bunu önlememiz mümkün değildir.”

1990’lı yıllarda deneklerin adresleri



Reyting operasyonlarıyla ilgili Birgit, “1990’lı yıllarda da böyleydi. Bu işte para dönüyor. Kurumlar, deneklerin adresini bulmaya çalışıyordu. El altından denek adresleri bulunuyor, para veriliyor belki de şuraya basar mısın deniyordu.” Birgit, Türkiye’nin tek parti döneminin devlet radyosundan ibaret olmadığını, hiçbir şeyin gizli kalmadan vatandaşa yansıdığına dikkat çekti. Birgit’e göre, medyada az olan iletişim fakültesi mezunu öğrencilerin sayısında artış yapmak gerekiyor.





