'Bireysel silahlanma araştırılsın' önergesi, AKP oylarıyla reddedildi

İstanbul’da öldürülen Helin Palandöken cinayetinin ardından TBMM gündemine taşınan 'bireysel silahlanmanın boyutunun araştırılması' önergesi, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Pendik’te internetten satın alınan bir tüfekle cinayete kurban giden Helin Palandöken’in ardından CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, 25 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

1575 kişi öldürüldü

CHP’nin grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda da tartışılan 'bireysel silahlanma' önergesinde, bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının bu yıl yüzde 80’lere ulaştığı ve sadece Eylül ayında bireysel silahlarla 1575 kişi öldürüldüğü kaydedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yapan CHP’li Mehmet Tüm, Helin Palandöken'in katiline ait silahın önce 750 liraya internetten getirildiği, sonra 1800 liraya satıldığının ortaya çıktığını anımsaattı ve bu yıl işlenen 363 kadın cinayetinin 283’ü ateşli silahlarla gerçekleştiğini belirtti.

Helin'in Babası: Peynir ekmek gibi satilan silahlarin hesabi sorulsun

CHP’li Tüm konuşmasında “Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Silah satışı noktasında herhangi bir denetim, önlem veya kısıtlama yok. Silah satış yapan şirketlerle ilgili hiçbir bilgi de ne yazık ki yok. Değerli milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün daha önce yayınladığı 2017 Yılı bireysel silahlanma raporuna göre, ülkemizde toplam 25 milyon silah var ancak bunların sadece 750 bin tanesi ruhsatlı. Helin'in acılı babası ‘Peynir ekmek gibi satılan bu silahların hesabı sorulsun. Gencecik kızımız toprağa düştü, başkaları bu acıyı yaşamasın’ diyor ama ülkemizde ne yazık ki internette taksitle silah satışı yapılıyor. Her önüne gelen eline silah alıyor. Cezalar asla caydırıcı değil, mahkemelerdeki davalar sürekli erteleniyor, ceza çıksa bile bir şey ifade etmiyor, cezalar paraya dönüştürülüyor. Hükümet acilen bir önlem almalıdır” dedi.

Daha sonra oylamaya açılan önerge, AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.