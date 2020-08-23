Bireysel kredi borçları 700 milyar lirayı aştı

Toplam bireysel kredi borçları Haziran 2020’ye göre son üç ayda yüzde 12 artarak 700 milyar lirayı aştı. Oransal en yüksek artış ise yüzde 26 ile Ağrı’da görüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Serhat Aligil’in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) FinTürk kapsamında yer alan verilere göre, haziran sonu itibarıyla Mart 2020 sonuna kıyasla toplam bireysel krediler (kredi kartları dahil) yüzde 11.8 artarak 700.4 milyar lirayı aştı.

Bu kapsamda konut kredisi borçları yüzde 10.8 artarak 234.7 milyar lira, taşıt kredisi borçları yüzde 19.3 artarak 8.5 milyar lira ve diğer tüketici kredisi borçları yüzde 18.5 artarak 326.3 milyar lira oldu. Ayrıca bireysel kredi kartları borcu yüzde 0.4 artışla 114.8 milyar liraya çıkarken, kredili mevduat borçları ise yüzde 9.4 düşüşle 16 milyar liraya indi.

Şehirlere göre bakıldığında genel bireysel kredi borçlarının en yüksek oranlı arttığı yer yüzde 25.7 ile Ağrı oldu. Bu şehirdeki bireysel kredi borcu 1.6 milyar liraya yükseldi. Bu şehri yüzde 22.1 (4 milyar TL) ile Van ve yüzde 20.2 (996 milyon TL) ile Muş izledi. En az artış ise yüzde 8 (12.6 milyar TL) ile Konya’da. Bu şehri yüzde 8.2 (1.9 milyar TL) artışla Bilecik ve yüzde 8.9 (10.9 milyar TL) artışla Muğla izliyor

Bireysel kredi kapsamında, son dönemin öne çıkan kredi türü olan konutta ise en çok artış yüzde 22.6 ile Aksaray’da görüldü. Borç miktarı 716.6 milyon liraya çıktı. Artışta bu şehri yüzde 20.3 (210.2 milyon TL) ile Kilis, yüzde 18.9 (180.6 milyon TL) ile Muş izledi. En az artışlar ise yüzde 5.7 (247.6 milyon TL) ile Hakkâri, yüzde 6.3 (449.1 milyon TL) ile Çankırı ve yüzde 7 (398 milyon TL) ile Bartın’da hesaplandı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, yine haziran sonu itibarıyla 33 milyon 169 bin kişinin bireysel kredi borcu var. Bu kişilerin sayısı Mart 2020 sonunda 32 milyon 156 bin kişiydi. Aynı dönemde kişi başına bireysel kredi borcu ortalaması ise 20 bin 501 liradan 22 bin 87 liraya yükseldi.