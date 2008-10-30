Bireysel emeklilikte unutulan servet

Beşinci yılını dolduran Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriken 5 milyar 736.5 milyon YTL’nin 4 milyar 996.3 milyon YTL’si yatırıma yönlendirildi.



Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre bu yılın 9.5 aylık döneminde katılımcı sayısı geçen yıla göre 245 bin kişi arttı. Verilere göre, sistemdekilerin yüzde 30’u, 541.8 bin kişi, aylık 400 YTL’nin üzerinde giriş aidatı ödeyerek sisteme girdi. 269.3 bin kişi aylık 100 YTL’nin altında, 307.9 bin kişi 100-200 YTL arasında başlangıç aidatı ödeyerek sözleşme yaptı.



Sistemde döviz üzerinden sözleşme yapanların sayısının yılbaşına göre azaldığı dikkat çekiyor.



Vergi iadesi Hazine’ye kalıyor



Bireysel emeklilikte ödenen katkı payları, devletin verdiği teşvikle vergi matrahından düşülerek belli bir oranı katılımcıya iade ediliyor. Ancak anketler bu avantajı katılımcılardan sadece yüzde 30’unun yararlandığını ortaya koyuyor. Kalan yüzde 70’lik bölüm geri alabileceği bu parayı Hazine’ye bırakmış oluyor. 1.7 milyon kişi dikkate alınırsa, unutulan tutar toplamda milyon YTL’yi bulabilir.

