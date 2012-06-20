'Bireysel emeklilikle 3 çocuk çelişiyor'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, bireysel emeklilikle, üç çocuk söyleminin çeliştiğini söyledi. Türeli, “Çocuk sayısı fazla olan ailelerin cari tüketim ihtiyaçları arttığı için tasarruf oranları düşer, bu yüzden hane halkı tasarruflarını arttırmayı amaçlayan bireysel emeklilik tasarısı ile Başbakan’ın üç çocuk politikası arasında ciddi çelişki var” dedi. Türeli, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a "Bu çelişkiyi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz" diye sordu.

2011 yılında cari açık 77 milyar dolar

Türeli’nin verilerine göre, Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin işletme maliyetleri yüzde 2,3 oranı ile dünyadaki en yüksek oran. Gelişmiş ülkelerde bu oran binde 5’in altında. 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde yurtiçi tasarruflarının millî gelir içindeki payı yüzde 23. AKP döneminde, 2003-2011 döneminde ortalama yüzde 15’e düştü. Yani, 1990’lı yıllarda hiç cari açık vermeyen Türkiye ekonomisi, AKP döneminde çok yüksek cari işlemler açığı vermeye başladı. 2011 yılında cari işlemler açığının millî gelir içindeki payı yüzde 10’a yükseldi. 2002 yılında Türkiye’nin cari işlemler açığı 0,6 milyar dolar iken, 2011 yılında 77 milyar dolara yükseldi.” dedi.