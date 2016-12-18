Bireysel Emeklilik Sistemi'nin detayları belli oldu

Çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesi (otomatik katılım) kapsamında, 45 yaşın altındaki tüm çalışanları otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine alan düzenlemenin detayları belli oldu.

Düzenleme, 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olarak sisteme dahil olanlara 2 ay içinde vazgeçme hakkı verirken, 2 yıl sonra ise tekrar sisteme alınmasını öngörüyor. Buna göre, sistemden çıkan çalışanlar 2 yılda bir otomatik olarak sisteme dahil edilecek. Müsteşarlık bu süreyi bir yıla kadar azaltmaya veya 3 yıla kadar arttırmaya yetkili olacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Resmi Gazete’de konuyla ilgili yayımlanan yönetmelikte yer alan diğer detaylar şöyle:



-Birden fazla işvereni bulunan çalışanlar, her bir işveren tarafından ayrı ayrı sisteme dahil edilecek. İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alacak ve birlikte çalışacağı şirketten komisyon dahil hiçbir menfaat sağlayamayacak. Otomatik bireysel emeklilikle ilgili giriş aidatı, yönetim gider kesintileri, fon toplam gider kesintileri ve bunların uygulanma şekli teklif formunda ve emeklilik sözleşmesinde yer alacak.

-Otomatik katılımın yapılmasının ardından bu durum, çalışana posta veya e-postayla bildirilecek. Bu bildirimin hemen akabinde de çalışan iki ay içinde cayma hakkını kullanabilecek. 2 aydan sonra da sistemden çıkma hakkı olacak. Cayma talebi, çalışan tarafından posta veya e-postayla, işverene veya şirkete bildirilecek. Bu talebin ulaşmasından sonraki 10 işgücü içinde de iade işlemi yapılacak.

-Çalışan, prime esas kazancının yüzde 3’ünden daha fazla ödeme yapabilecek. İşten ayrılan çalışan da katkı payı ödemeye devam edebilecek. İşveren isterse çalışan adına katkı payı ödeyebilecek. Sistemde olan bir çalışan, 3 aya kadar kesintilerinin durdurulmasını isteyebilecek. Bu sürenin bitiminden önce veya sonra tekrar ara verme istemesi de mümkün olacak.