Bireysel Emeklilik Sistemi'nde cayma süresi uzatılıyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yüzde 10'lar civarında olmasını bekledikleri Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) cayma oranının yüzde 38'e yükseldiğini belirterek, "18 yaş altına bu imkanı sağlarsak uzun vadeli birikim artar mı bakıyoruz. 2 aylık cayma süresi de uzatılabilir" dedi. Şimşek, trafik sigortası üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

BES’te 6.8 milyon katılımcı olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bunun 2.6 milyonunun otomatik katılım olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek, NTV’nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bireysel emekliliğe otomatik katılımla ilgili bazı çalışmalar sürüyor. Bir iki husus üzerinde çalışıyoruz. 18 yaş altına bu imkanı sağlarsak uzun vadeli birikim artar mı bakıyoruz. Emeklilik şirketleri yeterince çaba göstermiyorlar. Cayma süresi için çalışıyoruz. 2 aylık cayma süresi belki onu biraz uzatırsak baskı oluşmaz vatandaş sistemde kalır. Biz 2013’te BES’i yeniden yapılandırdık. 6,8 milyon katılımcı var, 70 milyar liralık bir birikim var. Otomatik katılımda da 2,6 milyon katılımcı var, 775 milyon lira da birikim… Sistemden çıkanlar yüzde 38. Biz doğrusu yüzde 10’lar civarında bir cayma bekliyorduk. Orada da demek ki çok iyimsermişiz.

Enflasyon rakamları

Tek haneye düşmesi sevindirici ama analizler bunun geçici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Yılı inşallah yüzde 8,7 civarında yüzde 9’un altında kapatırız. Enflasyondaki çift haneyi ciddi tehdit olarak görüyoruz. Gıda önemli risk alanı, çözüm üretmemiz gereken alan. Büyük resme bakınca Merkez Bankası’nın yeni çizdiği politikanın gerçekçi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun yüzde 7’nin altına ineceğine inanıyorum.

Özel sektör tedarik zincirlerini çağırıp dinledik. Detaylı bir çalışma yaptık. Fire oranını düşürmemiz lazım. Soğuk hava depoları, bunun taşınması bu çok önemli. Bunu teşviklerle sağlayacağız. Özel sektörün bu açığını giderecek teşvikler getireceğiz. Tarlada üretimde arzda bir sıkıntı yok. Tüketiciye ulaşılma sürecinde el değiştiriyor. Rekabet ortamı sağlanamıyor. Dönem dönem bazı ürünlerde kısa süreli arz şokları yaşanıyor. Buna kayıtsız kalmamızın imkanı yok. O dönemlerde ihracat teşviği verilmeli mi, biz oturup bakacağız Dönemsel olarak karşılaştığımız noktalarda gerekirse müdahale edeceğiz” diye konuştu.

Büyüme rakamları

Geçen yıl büyük bir şok yaşadık. Bu şok büyüme konusunda bizi tedirginliğe itti. Ciddi tedbirler aldık. Hükümetimizin başarılı tepkisi nedeniyle büyüme çok güçlü seyrediyor. Öncü göstergeler ikinci çeyrekte en az o kadar güçlü olacağını gösteriyor. Büyüme bu yıl güçlü olacak. Şu anda herkes yüzde 5’i telaffuz ediyor. Dördüncü çeyrekte o kadar güçlü olmayabilir ama yılın tamamına bakınca yüzde 4.4’ün üzerine çıkma riski yüksek. Rehavete kapılamayız.

Almanya krizi

Biz bu krizin geçici olacağına inanıyoruz. Aramızda bir takım fikir ayrılıkları var. Türkiye FETÖ ve PKK ile mücadelesi Almanya’dan yeterince destek görmüyor. Önce bir sakinleşmek lazım. Almanya bizim en büyük ticari ortağımız. 3 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Zaman zaman ülkeler anlaşmazlıklara düşebiliyorlar ama ben bu sorunların aşılabileceğine inanıyorum. Geçici bir kriz olarak görüyorum.

Zorunlu trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatı doğru bulmuyorum ama mecbur kaldık. Ödenen her 100 liralık primin neredeyse 30-31 lirası vergi SGK kesintilerine gidiyor. Ben de çalışıyorum şu anda, Maliye Bakanımızla konuşacağız.

BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik gelirlerini artırmak gerekçesiyle gönüllü katılım esasına dayalı olarak başlatıldı. Hükümet, kırmızı alarm veren cari açığı azaltmanın en önemli enstrümanlarından biri olarak BES’i gördüğü için, 1 Ocak 2017 itibariyle katılımı zorunlu kıldı. İşyerleri çalışan sayılarına göre belirlenen tarihlerde sisteme katılacak. Zorunlu olarak BES’e katılacak çalışanlardan da maaşlarına göre kesinti yapılacak. Memnun olmayanlarsa 2 ay sonra sistemden çıkabilecek. Ancak hükümet, cayma oranı yüzde 38’e ulaşınca bu iki aylık süreyi uzatmak için çalışma başlattı. Kademeli olarak devlet katkısı yapılan BES’e yönelik en önemli eleştiriyi ise Takasbank hesabında toplanan birikimlere enflasyon farkının yansıtılmaması oluşturuyor. Bu durumda BES birikimlerinin enflasyon karşısında değerini yitirdiği ve diğer yatırım araçlarından daha az getiri sağladığı ifade ediliyor.

İşyerinzide zorunlu BES kesintisi ne zaman başlayacak?

İşyerlerinin sisteme katılım tarihleri şöyle:

İşyeri Çalışan Sayısı Başlangıç Tarihi



1000 ve üzeri 1 Ocak 2017

250 – 999 1 Nisan 2017

100 – 249 1 Temmuz 2017

50 – 99 1 Ocak 2018

10 – 49 1 Temmuz 2018

5 – 9 1 Ocak 2019