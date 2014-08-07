Bireysel Emeklilik Sistemi cari açığa çare olabilir

Cari açık sorunu yaşayan Türkiye, tasarruf oranı konusunda da en düşük ülkeler arasında yer alıyor. 2012 yılı verilerine göre gelişen piyasalarda bu oran yüzde 33 seviyelerinde. Türkiye’de tasarruf oranının artırılması yönünde yapılan çalışmalarla birlikte tasarruf oranı yüzde 14 seviyelerinin üzerine çıktı. Ancak oran hala yetersiz durumda. Türkiye'de hem tasarruf oranın artırılması hem de cari açığa katkı sağlaması adına özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) son dönemde önemli rol üstlendi.

Ekonomist’de yer alan habere göre, Türkiye'de hem tasarruf oranın artırılması hem de cari açığa katkı sağlaması adına özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) son dönemde önemli rol üstlendi. 2013 yılı başında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler kapsamında; katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 25’ine karşılık gelen tutar, devlet katkısı olarak katılımcı adına yatırılıyor. Geçen ay BES'te katılımcıların fonu tutarı 30 milyar TL barajını geçerken devlet katkısı tutarı da 2 milyar 87 milyon TL seviyesine geldi.

Yüzde 5,9’a inebilir

Yüzde 25 kamu katkısından yıllık maksimum 13 bin 230 TL için faydalanılıyor. Böylece 13 bin 230 TL yatıran katılımcı 3 bin 307,5 TL devlet katkısı alabiliyor. Veriler teşvikler sayesinde BES'in hane halkı tasarrufları içindeki payı da yüzde 4’e ulaştı. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak BES'in hane halkı tasarrufları içindeki payının artıyor olması, ekonomistler tarafından cari açığın ilacı olarak ifade ediliyor.

2013 yılı sonunda cari açık 65,1 milyar dolar seviyesine yükseldi ve cari açığın milli gelire oranı da yüzde 8'e fırladı. Türkiye’nin 2014 yılına dair makro ekonomik görünümü düşünüldüğünde cari açıkta gerileme trendinin devam ettiğini söyleyen İş Portföy Ekonomisti Dr. Can Uz, “Oran ilk çeyrek sonunda yüzde 7,5’e düştü. İş Portföy Yönetimi tahminleri bu oranın 2014 sene sonunda yüzde 5,9’a kadar ineceğini gösteriyor” diyor.