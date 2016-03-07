Bireysel emeklilik fonları eridi

2015’te bireysel emeklilik katılımcılarının yüzü gülmedi. Siyasi belirsizlik, finans piyasalarındaki dalgalanma, yurtdışı piyasalardaki sıkıntılar ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi, borsada yaşanan kayıplar emeklilik fonlarını da olumsuz etkiledi.

Hürriyet’in haberine göre, özellikle devlet tahvili, hazine bonosu gibi getirisi düşük yatırım enstrümanlarını seçen BES katılımcılarının birikimleri enflasyon karşısında ciddi eridi. Geçen yıl hisse senedine yatırım yapanlar da kaybetti. Ancak, birikimlerini döviz cinsinden yatırım yapan fonlarda değerlendirenler yüzde 10’un üzerinde getiri elde etti. Geçen sene değerli madenlere yatırım yapanların yüzü az da olsa güldü.

2015’te bireysel emeklilik sistemi ortalaması yüzde 2.12 getiri sağlamasına rağmen, yüzde 8.81 yıllık enflasyon karşısında emeklilik fonları yüzde 7’ye varan oranlarda değer kaybetti. Geçen yıl en yüksek değer kaybı ise yüzde 21.26 ile hisse senedi fonlarında oldu.

Uzun vadede yüksek getiri

Geçen yıl getiri sorunu sadece bireysel emeklilik sisteminde yaşanmadı. Yatırımlarını faiz, hisse senedinde değerlendirenler de kaybederken; dövize özellikle de dolara yatırım yapanlar yüzde 17’ye yakın getiri elde etti.

BES yetkilileri ise geçen yıl emeklilik fonlarında yaşanan durum hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Kriz dönemlerinde hisse senedi, esnek fonlar dalgalanma yaşıyor, ancak uzun vadede sundukları getiri hala yüksek. Sistem başından beri en yüksek getiriyi yüzde 436 ile hisse fonlar sağladı ki, bu dönemde enflasyon yüzde 155 oldu. Sisteme uzun vadeli bakmak gerekiyor.”

Faizsiz fonlar sürpriz yaptı

2015’te faizsiz emeklilik fonları diğer fonlara nazaran daha yüksek getiri sağladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sektörün ortalama yüzde 3 getiri sağlarken, faizsiz emeklilik fonlarının getirisinin yüzde 4 olduğunu söyledi. Sincek, bireysel emeklilik sisteminde halka arz edilmiş 40’a yakın faizsiz emeklilik fonu olduğunu, bu fonların yüzde 5,53 performans gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: “2015’te kira sertifikaları, bonolara kıyasla daha iyi performans gösterdi. Aynı şekilde BİST 100 endeksi yılı yaklaşık yüzde 17’lik düşüşle kapatırken, faizsiz hisse senetlerine yatırımı baz alan ve bu doğrultuda hesaplanan katılım endeksi ise yüzde 9’luk bir düşüş gösterdi ve bu doğrultuda da katılım endeksi bazlı hisse senedine yatırım yapan faizsiz emeklilik fonları nispeten bu piyasa düşüşünden daha az olumsuz etkilendi.”