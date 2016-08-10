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Ekonomi

Bireysel emeklilik düzenlemesi kabul edildi

45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların dahil olacağı düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu çalışan katkı payını iki kat artırmada yetkili olacak

10 Ağustos 2016 02:02

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, iş verenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içeren kanun tasarısına göre; Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.

Çalışanın katkı payı, prime esas kazancın yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacak. Bakanlar Kurulu çalışan katkı payını iki katına kadar arttırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye yetkili olacak.

Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine iletilmesinden iki ay sonra sözleşmeden cayabilecek. 

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