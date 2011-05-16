Bireysel emekliliğe en fazla katılım Hakkari, Tunceli ve Bingöl’de oldu

T24 - Emeklilik Gözetim Merkezi’nin açıkladığı ‘2010 Yılı Bireysel Emeklilik Raporu’nu göre, sisteme en fazla katılımın yaşandığı ilk üç il Hakkari, Tunceli, Bingöl oldu. Bu gelişime şaşıran emeklilik şirketleri bölgedeki yapılanmasını yeniden gözden geçirme kararı aldı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre,yıllardır sigortalanma oranı en düşük bölgelerin başında gelen Güneydoğu, 2010 yılında bireysel emeklilik sistemine katılımda rekor artış sergiledi. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından açıklanan “2010 Yılı Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu”na göre, sisteme en fazla katılımın yaşandığı ilk üç il; Hakkari, Tunceli ve Bingöl oldu. Geçtiğimiz yıl Hakkari’den bin 861 kişi, Bingöl’den bin 148 kişi, Tunceli’den ise bin 998 kişi bireysel emeklilik sistemine katıldı. Böylece 2010 yılında, bir önceki seneye oranla sisteme girişlerde Hakkari’de yüzde 64, Tunceli’de yüzde 47, Bingöl’de ise yüzde 36’lık artış yaşandı.



EGM’nin açıkladığı rapora göre, 2010 yılında bireysel emeklilik sisteminde yaşanan bir başka ilginç gelişme ise, sisteme katılımlarda kadınların sayısındaki artış oldu. Geçtiğimiz yıl sisteme giren 2 milyon 282 bin katılımcının yüzde 40’ı kadınlardan, yüzde 60’ı ise kadınlardan oluştu.



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, 2010 yılında Doğu illerinde sisteme katılımın, diğer bölgelerde de olduğu gibi arttığını belirterek, Hakkari, Bingöl gibi illerde artış oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi. Adalı, “Şirket olarak sürekli Türkiye’nin genelinde analizler yapıyoruz. Nerelerde geri kaldıysa o illere, bölgelere özellikle önem veriyoruz. Çünkü sistem, her sosyo-ekonomik yapıya uygun. Herkesin faydalanması gerekiyor” dedi.





Kadınların sayısı artıyor



Erhan Adalı, sistemdeki kadın sayısında artış konusuna da değinerek, şunları söyledi: “Kadınların iş gücüne katılım oranına göre değerlendirirsek, yüzde 26 oranında işgücüne katılım varken yüzde 40 bireysel emeklilik sahipliği yüksek gibi gözükebilir. Ancak sisteme girenlerin önemli bir kısmı da ev hanımları gibi kamudan emeklilik güvencesi olmayan kişiler. Bireysel emeklilik onlar için son derece önemli bir hizmet. Burada da kamu sisteminin tamamlayıcısı olan bireysel emeklilik sisteminin sosyal sorumluluk şapkası devreye giriyor.” EGM Başkanı ve AvivaSa CEO’su Meral Eredenk, Güneydoğu illerindeki artış hakkında değerlendirme yaparak, 2010 yılında bu illerde yüksek artış oranları gerçekleştiğini söyledi. Eredenk, “Hakkari’de 2009 yılı sonunda bin 135 olan net katılımcı adedi 2010 yılı sonunda 726 artışla bin 861’e, Tunceli’de bin 363 olan net katılımcı adedi 635 artışla bin 998’e, Bingöl’de ise 847 olan net katılımcı adedi 301 artışla bin 148’e ulaştı” dedi.





Katılımcının yüzde 35’i ev hanımı



“2010 Yılı Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu”nu değerlendiren AvivaSa CEO’su Meral Eredenk, “Kadın katılımcıların yaklaşık yüzde 35’inin ev hanımı, yüzde 14’ünün serbest meslek sahibi, yüzde 32’sinin ise memur ya da özel sektör çalışanı olduğu görülüyor. Güvencesi olmayan ev hanımları sisteme girerek, emeklilik dönemleri için bir güvenceye sahip olurken, çalışan kadınlar sistemin vergi avantajından da faydalanarak, emeklilik dönemleri için yatırım yapıyor.”





Güneydoğu illeri sisteme ilgi duyuyor



Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, 2010 yılında bireysel emeklilik sisteminde en hızlı büyümenin Güneydoğu illerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu illerin başında Tunceli, Hakkari ve Bingöl geliyor. O bölgelerde önceleri katılım yüksek olmadığı için sisteme her giriş ciddi artış yaratıyor. Bence bu durum umut verici. Şu da bir gerçek, o bölgelerde bireysel emekliliğe ilgi var. O nedenle biz, o bölgedeki yapılanmamızı yeniden gözden geçiriyoruz. Bunun için de banka kanalını daha etkin kullanacağız. Çünkü, bu illerde direk satış imkanı daha zayıf. En önemli sorun da insan kaynağı.”





Ayrılanlar tekrar geri geliyor



Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalı, 2010 yılında, bireysel emeklilik sisteminden ayrılan katılımcılar konusuna değinerek, şunları söyledi: “Geçen yıl sisteme giren kişilerin yüzde 31.6’sı sistemden tamamen ayrıldı. Ancak çıkmış olanların kayda değer bir kısmı da geri geliyor. 2010 sonu itibarıyla yüzde 12.8’i tekrar sisteme geri girmiş durumda. Bir sonraki ay içinde sisteme tekrar giriş yaptığını da görüyoruz. Ayrılanlar genelde düşük katkı payı ödemesi yapan ve finansal zorluklar nedeniyle sistemden erken çıkış yapan kişiler. Parasını çeşitli nedenlerden dolayı alarak çıkanlar da tekrar giriyor.”





