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"Bireysel başvuru yolu beş yaşında; verilen kararlar eleştirilebilir, yanlış bulunabilir, ancak yerine getirilmek zorundadır"

Bireysel başvurunun 5. yılı

29 Nisan 2018 19:53

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırna Merkezi Müdürü Adem Sözüer, bireysel başvuru hakkının Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun 5. yıl dönümüne ilişkin olarak, "Bireysel başvuru yolu beş yaşında.Verilen kararlar eleştirilebilir, yanlış bulunabilir,ancak yerine getirilmek zorundadır" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sözüer, "Bireysel başvuru yolu beş yaşında.Verilen kararlar eleştirilebilir, yanlış bulunabilir,ancak yerine getirilmek zorundadır. Kanlı darbe girişim ve terör saldırılarına rağmen bireysel başvuru gibi hukuk yollarını açık tutulması takdir edilmeli, etkinliği güçlendirmeli" diye yazdı.

Anayasa Mahkesi'nce bireysel başvurunun 5.yılına ilişkin yayımlanan grafikler şöyle:

 

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