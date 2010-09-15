-BİREYSEL BAŞVURU İÇİN ACELE ETMEYİN ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, ''bireysel başvurular'' için gerekli yasal düzenlemelerin 2 yıl içerisinde yapılacağına işaret ederek, gerekli yasal düzenlemeler yapılmadan Mahkemeye yapılan ve yapılacak bireysel başvuruların kabul edilerek, incelenmesine olanak bulunmadığını bildirdi. Anayasa Mahkemesi, internet sitesinden yer alan duyuruda, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 18. maddesiyle Anayasa'nın 148. maddesinde değişiklik yapılarak, ''bireysel başvuruları karara bağlamanın'' Mahkeme'nin görevleri arasına eklendiği anımsatıldı. Aynı Kanun'un 25. maddesiyle Anayasa'ya eklenen geçici 18. maddeyle ''bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemelerin iki yıl içinde tamamlanacağı ve uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvuruların kabul edileceği'' hükmünün yer aldığı belirtilen duyuruda, halk oylamasının yapıldığı 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren vatandaşların ''bireysel başvuru'' adı altında Mahkeme'ye dilekçe gönderildiği kaydedildi. ''Belirtilen düzenlemeler karşısında gerekli yasal düzenlemeler yapılmadan Mahkememizin bireysel başvuruları kabul ederek incelemesine olanak bulunmamaktadır'' denilen duyuruda, yapılan ve yapılacak başvurular gereksiz yazışmalara neden olacağından bu yöndeki başvurular için gerekli düzenlemelerin yapılmasının ve uygulama kanununun yürürlüğe girmesinin beklenilmesi istendi.