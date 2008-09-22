‘Bireysel banka kredilerinde vatandaş yanıltılıyor’

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bankaların tüketici kredisi kullandırmak için rekabet içine girdiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kredi kartı, tüketici kredisi gibi çeşitli adlar altında kullanılan bireysel krediler yüzünden icralık olanların sayısının arttığını, bankaların denetimsiz bir şekilde ve yanıltıcı kampanyalarla bu tür kredileri teşvik etmeye devam ettiğini savundu.



Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle tüketici kredisi kullandırmak için bankaların "akıl almaz kampanyalar" yürüttüğünü ifade eden Aslan şunları kaydetti:



"Cazip gibi gösterilen faiz oranları tamamen aldatmaca. Faiz oranlarını düşük gösterip, masrafları yüksek tutarak vatandaşı yanıltıyorlar. Bin YTL tutarındaki tüketici kredisine 380 YTL masraf ve komisyon alan banka da var, 40 YTL alan da var. Bu nedenle bireysel kredi kullanmak isteyenler birkaç bankaya danışmadan karar vermesinler. Çünkü uygulamalar birbirinden çok farklı olabiliyor. Kredi kampanyalarında faiz oyununa gelinmemeli."



Aslan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bu konuda tüketicinin haklarını koruyacak düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti.

