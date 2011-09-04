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Birecik'te uyuşturucu operasyonu BİRECİK (A.A)

04 Eylül 2011 22:45

-Birecik'te uyuşturucu operasyonu BİRECİK (A.A) - 04.09.2011 - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın yeğeni olduğu iddia edilen B.K, ''Uyuşturucu madde ticareti yaptığı'' iddiasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki bir köyde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, söz konusu adresteki evin PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın yeğeni B.K'ya ait olduğunu tespit etti.  Cumhuriyet Savcılığından alınan arama izninin ardından söz konusu ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, evin yakınında bulunan ahırda 45 kilo esrar buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi B.K, çıkarıldığı adli mercilerce ''Uyuşturucu madde ticareti yaptığı'' iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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