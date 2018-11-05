T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birecik'te üzerine televizyon düşen çocuk öldü

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Muhammet Mahmut Ziveyri (2) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

05 Kasım 2018 04:24

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu Muhammet Mahmut Ziveyri (2) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi mutfakta çalıştığı sırada oturma odasında oynayan Muhammet Mahmut Ziveyri, televizyon üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Suriyeli çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRECİKDHABirecikSuriyeMahmut ZiveyriOlayMeydan MahallesindeMuhammet Mahmut ZiveyritelevizyonAilesiBirecik Devlet HastanesineSuriyeliAdli Tıp KurumundaOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24