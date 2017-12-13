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Birecik'te silah kaçakçılığına 5 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ruhatsız 2 tüfek, 3 tabanca ve 157 mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 12:50

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ruhatsız 2 tüfek, 3 tabanca ve 157 mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinde destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada  ruhsatsız 2 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirilirken, A.K., S.K., Ö.K., S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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BİRECİKDHABirecikEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro AmirliğiAlmaşar CumhuriyetUğurcuk

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