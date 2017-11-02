Birecik’te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolu üzerindeki Arat Dağı yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Hasan Arpag’ın kullandığı 80 FB 963 plakalı otomobil ile Ahmet Özlü yönetimindeki 02 KD 896 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Pakize ve Kübra Arpag, Kadir ve İsmail Polat, Salih Özdemir ve Halise İpek yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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