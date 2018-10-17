Birecik'te mahalle muhtarına terör gözaltısı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö. gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu iddia edilen Birecik\'in Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö.\'yü gözaltına aldı. Evinde arama yapılan muhtar sorgulanmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Şüphelinin, geçen pazartesi İçişleri Bakanlığı tarafından; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu\'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilerek görevden uzaklaştırılan 259 muhtar arasında yer aldığı öğrenildi.