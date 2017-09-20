Birecik'te köprüden atlayan engelli öldü

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik İlçesi\'nde, girdiği bunalım sonucu köprüden Fırat Nehri\'ne atlayan yürüme engelli 43 yaşındaki Sedat Kılıç yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Birecik Köprüsü\'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren Sedat Kılıç, çıktığı köprüden koltuk değnekleri bırakıp Fırat Nehri\'ne atladı. Köprüden atlayan kişiyi görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin haber vermesiyle gelen dalgıç polisler, girdikleri suda yaklaşık 15 metre derinlikte Kılıç\'ın cesedine ulaştı. Bota alınan ceset kıyıya çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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