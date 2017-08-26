Birecik'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla ilçeye bağlı Meteler Mahallesi’nde ismi açıklanmayan kişinin evinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 3 av tüfeği, 5 tabanca, 60 şarjör, 2 bin 100 mermi, silah ve mühimmat yapımı ile tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı.

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