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Birecik'te bir evde 6 silah bulundu

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, jandarma tarafından bir evde yapılan arama 1 tabanca, 2'si uzun namlulu 5 tüfek ve 177 fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2017 15:48

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi\'nde, jandarma tarafından bir evde yapılan arama 1 tabanca, 2\'si uzun namlulu 5 tüfek ve 177 fişek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi\'nde Ş.A.\'nın evinde silah bulunduğu ihbarıyla arama yaptı. Yapılan araştırmanın ardından jandarma ekipleri, savcılık kararıyla Ş.A.\'nın evine operasyon düzenledi. Baskın yapılan evdeki gizli bölmelere saklanmış 1 tabanca, 2\'si uzun namlulu 5 tüfek, 6 şarjör ve 177 fişek ele geçirilirdi. Silah ve fişeklere el koyan jandarma, Ş.A.\'yı gözaltına aldı.

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