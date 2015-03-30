Birecik Devlet Hastanesi'nin acil servisini su bastı!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisini sağanak yağış nedeniyle su bastı. Hizmet veremeyen servise gelen hastalar ise ilçe dışındaki hastanelere sevk edildi.

Bölgede öğleden beri aralıksız devam eden yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı park, cadde, mahalle ve sokaklar sular altında kaldı.

Rögarların tıkanması nedeniyle su tahliyesinin zorlaştığı ilçede, su baskınları nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor durumda kaldı.

Hastane yetkilileri ile hastalar, duruma tepki göstererek kanalizasyon hizmetlerinde yaşanan sorun nedeniyle baskının oluştuğunu iddia etti.

Birecik Kaymakamı Deniz Zeyrek, taşkınlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vatandaşların sorunlarının giderilmesi için çaba gösterdiklerini belirten Zeyrek, yağışın ilçede etkisini kaybettiğini söyledi. Zeyrek, ilçedeki hasar tespitinin devam ettiğini sözlerine ekledi.