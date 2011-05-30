-BİRDEN'DEN ORGENERAL KOŞANER'E VEDA ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e veda ziyaretinde bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, Birden, Orgeneral Koşaner'i Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti. Öte yandan Birden, 1 Haziran'da yaş haddinden emekliye ayrılacak. Birden'den boşalan Danıştay Başkanlığı için, belirlenecek bir günde seçim yapılacak. Mustafa Birden, 1 Haziran 1946'da Kırıkkale'de doğdu. Kırıkkale Lisesini bitiren Birden, 1968'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 31 Mayıs 1971'de Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlayan Birden, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı yaptı. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürürken 21 Aralık 1994'te Danıştay Üyeliğine seçilen Birden, Uyuşmazlık Mahkemesi Asıl Üyeliği görevinde de bulundu. 7 Mart 2002'de Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığına ve 28 Mayıs 2008'de Danıştay Başkanlığına seçilen Birden, evli ve iki çocuk babası.