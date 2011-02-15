-BİRDEN'DEN KILIÇ'A: ''YETERLİ BİLGİN YOK'' ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, ''Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün yargısal nezakete uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Herkes kendi görevini yaparsa, başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan müdahale etmezse sorun olmaz'' dedi. Birden, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın ''Yüksek yargı başkanları yıllardır uyudular'' yönündeki sözlerini değerlendirdi. Kılıç'ın açıklamalarını gazetelerden okuduğunu söyleyen Birden, kimse ile polemiğe girmek istemediğini belirtti. Birden, şunları kaydetti: ''Özellikle kamuoyunda yanlış empoze edilen bir husus var, bunu açıklamak istiyorum. Anayasamızın 146. maddesi yüksek mahkemeleri düzenlemiş, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay da bu maddelerde sayılmıştır. Bu mahkemeler kendi görev alanları içerisinde yüksek yargı teşkilatları olup birbirlerine eşit seviyedeki kurumlardır. Son günlerde bazı basın yayın organlarında, 'yüksek, en yüksek mahkeme'' şeklindeki yorumlar Anayasa'daki düzenlemeye uymayan yanlış yorumlardır. Öncelikle bu hususu hatırlatmak ve düzeltmek isterim. Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı'nın konuşmasına Danıştay yönünden cevap vereyim; Sayın Başkan'ın söylediği 'yıllardır uyudular' sözünün yargısal nezakete uyup uymadığının takdirini sizlere bırakıyorum. Bugüne kadar kendi başkanı olduğum yüksek mahkeme dışında hiçbir yüksek mahkemenin çalışmalarıyla ilgili bir konuşma yapmadım. Böyle bir konuşma doğru da olmaz, şık da olmaz. Herkes kendi görevini yaparsa başkalarının görev alanlarına bu konuda yeterli bilgisi olmadan müdahale etmezse sorun olmaz. Kaldı ki iş yüküyle ilgili de her türlü önerilerimizi daha önce de açıkladığımız gibi yaptık. Bu konuda daha fazla birşey söylemek istemiyorum.''