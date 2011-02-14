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BİRDEN: KANUN İLE DANIŞTAY'IN İŞ YÜKÜ AZALMAZ ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 14:32

-BİRDEN: KANUN İLE DANIŞTAY'IN İŞ YÜKÜ AZALMAZ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Yargıtay ve Danıştay'da Daire Sayısının Artırılmasına İlişkin Kanun'un Danıştay'ın iş yükünü azaltmayacağını söyledi. Birden, makamında gazetecilerin soruları üzerine, söz konusu kanunun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını, ''artık söyleyecek bir şey olmadığını'' belirtti. Kanun hazırlanırken gerekçenin ''davaların zaman aşımına uğraması'' olarak gösterildiğini ifade eden Birden, ''Danıştay'da zaman aşımı olayı zaten yok. Açıldıktan sonra tamamlanmayan davamız yok'' diye konuştu. Danıştay'ın iş yükünün azaltılması amacıyla 8 Şubat 2010'da bir rapor hazırlayarak, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlığa ilettiklerini anımsatan Birden, ''Önerimiz dikkate alınsaydı, bir yıldır iş yükümüz zaten azalırdı. 30-40 bin dosyanın bize gelmesi önlenirdi. Bu kanunla Danıştay'ın iş yükü azalmaz'' dedi. Birden, tüm görüşlerini, önerilerini, uyarılarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilettiklerini ifade ederek, ''Bundan sonra bizim yapacağımız kanunu uygulamak. Kanunun uygulanması ile konuları  görüşmek üzere bugün Başkanlar Kurulunu toplayacağız'' diye konuştu.

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